İzmir'in Bayraklı ilçesinde, otoyol üzerindeki Küçük Tünel'de Bornova istikametine doğru zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayın hemen ardından bölgeye güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle otoyolda araçların yol dışına çekilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Trafik yoğunluğu 2 kilometreyi aştı

Kaza nedeniyle Bayraklı Küçük Tünel çevresinde ciddi bir trafik yoğunluğu oluştu. Kazanın meydana geldiği noktadan geriye doğru yaklaşık 2 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. Yol kullanıcılarının bu güzergahı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Güvenlik önlemleri ve kurtarma çalışmaları

Ekipler, kazaya karışan araçları yoldan çekmek ve güvenliği sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Otoyolda oluşan yoğunluk ve kaza ile ilgili gelişmelerin güncellenmiş bilgileri için trafik duyurularını takip etmeniz önerilir.