Bayraklı Belediyesi, Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem dayanıklılığına dair talimatı doğrultusunda kapsamlı bir deprem risk analizi gerçekleştirdi. Yapılan testler, binanın depreme dayanıklı olduğunu onaylarken, belediye tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları hız kazandı. Yeni sezona hazırlıklar, güvenlik önlemleriyle birlikte titizlikle devam ediyor.

Fiziksel güvenlik artırıldı, yeni sistemler kuruldu

Bayraklı Belediyesi, Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda yapılan deprem risk analizi doğrultusunda, zemin sıvılaşma durumunu tespit etmek amacıyla zemin sondaj çalışmaları yaptı. Binanın güvenliği için kiriş ve kolonlar üzerinde yapılan testler olumlu sonuç verdi. Ayrıca, yurt binasının yangın güvenliği güçlendirildi. Yeni kaçış koridorları, yangın su deposu ve pompaları gibi ek güvenlik sistemleri kuruldu. Elektrik ve su tesisatları da yenilenerek, doğalgaz hatları değiştirilip, daha güvenli hale getirildi.

Başkan Önal’dan güvenlik vurgusu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, güvenliğin önceliklerini oluşturduğunu belirterek, “Deprem gibi doğal afetlere karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Öğrencilerimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu kapsamda Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yaptığımız testler ve bakım işlemleri, öğrencilerimize güvenli bir barınma ortamı sunmayı amaçlıyor. Yeni dönemde yurdumuz, öğrencilerimizi güvenle kabul etmeye başlayacak” dedi.

80 öğrenci kapasiteli, modern yurt hizmette

Bayraklı Belediyesi'ne ait Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu, 80 öğrenci kapasitesiyle hizmet veriyor. Yurt, 2, 4 ve 6 kişilik toplam 22 odasıyla öğrencilere konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Odalarda ranza tipi yataklar, giysi dolapları ve ortak kullanım alanları mevcut. Ayrıca, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için çalışma odası, kütüphane ve bilgisayar odası da bulunuyor. 24 saat güvenlik hizmeti ise öğrencilerin güvende olmasını sağlıyor.