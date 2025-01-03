İzmir'in Bayraklı ilçesinde deniz kenarında Goncagül Duman'a (44) ait olduğu belirlenen kadın cesedi bulundu.

Turan Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında sahilde balık tutmaya gelenler, deniz kenarında bir kadını harekesiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, cesedin Goncagül Duman'a ait olduğu belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp başvurusu yapılmış

Bipolar bozukluğu bulunan ve daha önce üç kez intihara teşebbüs ettiği belirtilen Duman için bir süre önce Menemen Asarlık Polis Merkezine kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Bu arada cesedin üzerinde herhangi bir darp, kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.