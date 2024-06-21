Bayraklı Belediyesi tarafından 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yoga tutkunları Bayraklı sahilinde buluştu. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen yoga ve meditasyon seansı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, sabahın erken saatlerinde başladı. Belediyenin yoga kursiyerleri ve çevre ilçelerden gelen onlarca vatandaş, Bayraklı sahilinde bir araya gelerek güneşi selamladı. Eğitmen eşliğinde çeşitli yoga pozisyonları ve nefes teknikleri uygulandı. Katılımcılar, hem fiziksel hem de zihinsel bir yenilenme yaşadı.

Fiziksel ve zihinsel yenilenme

Yoga seansı, katılımcılara hem fiziksel hem de zihinsel bir yenilenme sağladı. Meditasyon ve esneme hareketleriyle stres atma imkanı bulan katılımcılar, doğa ile iç içe spor yapmanın keyfini çıkardı. Bayraklı sahilinde gerçekleştirilen etkinlik, her yaş grubundan vatandaşın ilgisini çekti.

Başkan İrfan Önal’ın açıklamaları

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamı teşvik etmeye ve toplumda spor bilincini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Önal, "Bu tür etkinliklerle sağlıklı yaşamı teşvik etmeye ve toplumda spor bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlıklı bir yaşam için sporun ve fiziksel aktivitelerin önemini vurgulamak istiyoruz. Bu kapsamda etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Bayraklı Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler, toplum sağlığını ve spor bilincini artırmayı hedefliyor. Dünya Yoga Günü etkinliği de bu çerçevede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Katılımcılar, etkinlik sayesinde hem yeni teknikler öğrenme hem de topluluk içinde spor yapma imkanı buldu.