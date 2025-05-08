İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı Tepekule Mahallesi’nde altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla başlattığı yağmur suyu ve atık su hattı çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi. Projenin yüzde 60’ı tamamlanırken, tamamı yaz aylarında hizmete alınacak.

Toplam uzunluğu 4 kilometreyi bulan hat, bölgedeki taşkın riskini azaltacak ve birleşik kanal sistemini ayrıştıracak şekilde inşa ediliyor. Proje, 70 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçiriliyor.

Aşırı yağışlara karşı önlem

İZSU’nun yağmur suyu ve kanal ayrıştırma projeleri, iklim krizine bağlı olarak artan yağışların oluşturduğu taşkın risklerini azaltmayı hedefliyor. Tepekule Mahallesi’ndeki altyapı yatırımı da bu strateji kapsamında uygulamaya alındı. Projenin ikinci etabında Muhittin Erener, Çay ve Refik Şevket İnce mahalleleri bulunuyor.

İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi Merve Karabulut, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu sayede taşkın riskleri azalacak, alt yapı sorunları kalıcı çözüme kavuşacak. Ayrıca projenin ikinci etabında yer alan Muhittin Erener, Çay, Refik Şevket İnce mahallelerinde de en kısa zamanda imalatlarımıza başlayacağız. Yağmur suyu yatırımlarımız, yağmur sularının atık su sisteminden ayrı bir hatla taşınmasını sağlayarak İzmir Körfezi’nin temizlenme sürecine de büyük katkı sağlıyor. Yapım süreci boyunca vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır, özveri ve dayanışma için teşekkür ederiz.”