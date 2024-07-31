İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nde meydana gelen arıza, trafik akışını olumsuz etkiledi. Büyük tünelin Bornova istikametinde sağ şeritte arızalanan araç, trafik yoğunluğunu 1 kilometreye kadar çıkardı. Yetkililer, arızalı aracın yol dışı yapılması için çalışma başlattı.

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Bayraklı Tünelleri'nde yaşanan arıza, sürücüler arasında paniğe neden oldu. Tünel içerisindeki arızalı araç, sağ şerit üzerinde bulunuyor ve bu nedenle trafik akışı ciddi şekilde yavaşlamış durumda. Aracın yol dışı yapılması için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.

Trafik yoğunluğu ve alternatif yollar

Arızanın olduğu noktadan geriye doğru yaklaşık 1 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, bu bölgeden geçiş yapacaklarsa sabırlı olmaları ve olası alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye ediliyor. Yoğunluk nedeniyle zaman kaybını önlemek amacıyla trafik akışının normale dönmesi beklenirken, yol kullanıcılarının dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önem arz ediyor.