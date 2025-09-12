Bayraklı Belediyesi’nin yaz spor okulları bu yıl da yoğun ilgi gördü. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, tekvando, jimnastik, badminton, bale, kick boks, karate ve güreşin yanı sıra özel gereksinimli bireyler için masa tenisi, dans, cornhole ve tenis gibi branşlarda düzenlenen kurslara yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı. Katılımcılar hem eğlendi hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Bayraklı Belediyesi yaz spor okullarında, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde öne çıkan yetenekli sporcular, profesyonel kulüplere yönlendirildi. Spor okulları, çocuk ve gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerini de destekleyerek sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağladı.

Yaz sezonunun sona ermesiyle Bayraklı Belediyesi, kış spor okulları için kayıtları başlattı. Basketbol, voleybol, karate, jimnastik ve diğer branşlarda açılacak kurslar için başvurular, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi’nde kabul ediliyor. Kontenjanlar sınırlı olup, detaylı bilgiye 0232 371 23 00 ve 0232 477 20 44 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaz spor okullarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çocuklarımızın tatillerini sporla geçirmesi, hem fiziksel hem de sosyal gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Sporla ilgilenen tüm çocuklarımızı, ailelerini ve eğitmenlerimizi kutluyorum. Yeni sezonda kış spor okullarımızda da aynı başarıyı görmek istiyoruz. Tüm sporseverleri bekliyoruz” dedi.