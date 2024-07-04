Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 24 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, ilçede gerçekleştirilecek projeler ve mahallelerin ihtiyaçlarını masaya yatırdı. Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

“Gece gündüz çalışacağız”

Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Önal, Bayraklı’nın en iyi hizmeti alması için muhtarlarla sürekli iş birliği içinde olacaklarını vurguladı. Önal, “Bayraklı'da yapacağımız çalışmaları ve stratejik planlarımızı belirlerken mahalle muhtarlarımızın düşünce ve önerileri bizim için çok önemli. Belediyemizde kurumsal anlamda çalışmalarımızı tamamladık. Artık sahada olacağız ve bu kapsamda tüm mahallelerimizi Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle ve muhtarlarımızla birlikte adım adım dolaşacağız. Sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturacağız. Bayraklı'nın hak ettiği hizmeti alması için gece gündüz çalışacağız” dedi.

İş birliği ile çözümler

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da, mahallelerindeki sıkıntıları, talepleri ve önerileri Başkan Önal'a ileterek, temizlikten park bahçelere, yollardan altyapı çalışmalarına kadar her alandaki ihtiyaçların iş birliğiyle çözüleceğini belirttiler. Muhtarlar, Başkan Önal’a başarılar dileyerek, Bayraklı’nın gelişimi için birlikte çalışacaklarını ifade ettiler.