Bayraklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılını, Bayraklı Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle dolu dolu kutladı. Sevgi Yolu’nda gerçekleştirilen etkinlikler, hem geçmişe hem de geleceğe ışık tutarak büyük zaferin anlamını bir kez daha hatırlattı.

Sanatla zenginleşen kutlamalar

30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Sevgi Yolu’nda açılan Büyük Taarruz fotoğraf sergisi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırasını yaşattı. Sergiyi ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, vatandaşlarla bir araya gelerek, zaferin önemini vurguladı.

Etkinliklerde, soğuk heykel çalışmaları ve halk oyunları gösterileri de yer aldı. Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibinin performansı, izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, soğuk heykel çalışmaları ilçe sakinlerinin büyük beğenisini kazandı.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar

Bayramın anlam ve önemine uygun olarak, Züleyha Aranacak tarafından seslendirilen Atatürk’ün sevdiği şarkılar, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Şarkılar, Sevgi Yolu’nun atmosferine derin bir anlam katarken, katılımcılara Atatürk’ün mirasını bir kez daha hatırlattı.

Etkinliklerin finalinde sahneye çıkan sanatçı Buşra Salepçioğlu, Bayraklılılara unutulmaz bir konser verdi. Salepçioğlu’nun eşsiz performansı, bayram coşkusunu zirveye taşıdı ve katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

"Zaferin coşkusunu yarınlara taşıyacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinlikler sırasında yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu vurguladı. Önal, "102 yıl önce kazanılan bu büyük zafer, bizlere birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Bu mirası korumak ve yarınlara taşımak hepimizin en büyük sorumluluğudur" diyerek zaferin anlamını bir kez daha dile getirdi.