Yıkım, yasal süreçlerin tamamlanmasının ve güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizde imar kanunlarına aykırılıkları tespit ettiğimiz kaçak yapıları belirliyor; önce uyarılarda bulunuyor, ardından ceza yazıyor ve daha sonra yıkımlarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Doğançay Mahallesi 7194/10 Sokak'ta yer alan 5 katlı kaçak yapıyı inşaat hâlindeyken tespit ederek mühürleme işlemi yapmıştı. Mühürleme sonrası alınan encümen kararı ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından harekete geçildi. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında, kaçak bina Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yıkılarak imara aykırı duruma son verildi. Yıkım işlemi sırasında Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak süreç sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal "Bayraklı'daki birçok kaçak yapı aslında imar barışından faydalanmış ve resmiyet kazanmış durumda. Kentsel dönüşüm için çok büyük bir çaba içerisindeyiz; ancak birçok yerde kâğıt üzerinde iki kat olan binaların yerinde beş kata çıktığını görüyoruz. Vatandaşlar, ödedikleri ücretle bunu yasalaştırdıklarını savunuyor. Esasen bir projenin ötesinde yapılmış her ek yapı, yarın depremde büyük tehlike teşkil ediyor. Bu nedenle, ayrım yapılmadan veya yasal bir düzenlemeyle yapının statiğini etkileyebilecek tüm bozuklukların kaldırılması gerekiyor. İmar kanunlarına aykırılıkları tespit ettiğimizde 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında idari para cezası uyguluyor, ardından yıkım kararı alıyoruz. Ama belediye eliyle de bütün bu yıkımların yapılabilmesi güç. Kent genelinde imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesine yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Tespit edilen yapılar hakkında yasal süreçleri işleterek yıkım işlemlerine devam edeceğiz" dedi.