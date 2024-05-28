Son bir ayda ilçeyi karış karış gezen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 8 bin 500 haneye hijyen paketi ulaştırdı.

Peki paketlerde neler var?

Bebek bezi, ıslak mendil ve kadın pedi gibi ürünlerin yer aldığı paketler, ihtiyaç sahibi vatandaşları memnun etti.

"Dayanışmayla daha güzel bir bayraklı!"



Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İyi günde de kötü günde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla temel ihtiyaçların karşılanması noktasında ve birçok alanda imkanlarımız dahilinde gıda, ev eşyası, kırtasiye, hijyen malzemeleri, kıyafet desteği gibi hizmetler veriyoruz. Dayanışmayla daha güzel bir Bayraklı'da her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yardımlar devam edecek

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yıl boyunca farklı alanlarda da sosyal desteklerini sürdüreceğini açıkladı.