İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yaşanan ailevi bir tartışma sonucu ortaya çıkan uyuşturucu operasyonu, ilçede büyük bir yankı uyandırdı. 25 Ağustos akşamı Bayraklı Çiçek Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, D.Ö. adlı bir kadın, eşi M.E. ile yaşadıkları tartışma sonrasında polisi arayarak yardım talep etti.

Uyuşturucu haplar evin içinden çıktı

Polis ekipleri adrese geldiklerinde, D.Ö. eşinin uyuşturucu nitelikli hap bulundurduğunu ihbar etti. Kadının şikayeti üzerine yapılan aramada, evde toplam 392 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Eşinin hapları kendisine ait olduğunu itiraf eden M.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uyuşturucu ticareti ve silah bulundu

Aynı gün içinde gerçekleştirilen genişletilmiş operasyonlarda, Bayraklı’da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen F.S. (38) ve D.K. (20) suçüstü yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve ticaretten elde edilen nakit para ele geçirildi. Ayrıca, şüphe üzerine durdurulan B.Ç. adlı bir kişiden ruhsatsız tabanca bulundu.