Doğançay Kurban Pazarı'nda, öne çıkan ve dikkatleri üzerine çeken hayvan ise 'Baron' adlı dana oldu. Ağrı'dan getirilen ve pazarın en büyük hayvanı olan 1 ton 50 kilogramlık dana, şaşırtıcı bir şekilde 215 bin TL'ye alıcı buldu. Dananın sahibi Engin Peker (32), "Pazarın en pahalı hayvanı bizde. Maalesef ucuza verdik. Bu kendi evimizin buzağısıdır" dedi.

Ancak Peker, yüksek fiyatlarla satış yapmalarına rağmen aslında zarar ettiklerini dile getirdi. Dışarıdan getirilen etlerin maliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Peker, "Biz kar etmiş gibi gözüküyoruz; ama aslında maliyetine satıyoruz. Son zamanlarda dışarıdan getirilen etlerden dolayı biz hayvanlardan zarar ediyoruz" diye açıklamalarda bulundu.

Erzincan'dan gelen hayvan satıcısı Erhan Şahin (43), pazarda yaşanan durumu değerlendirerek, "25 hayvan getirdim. 15 günde 5 hayvan satabildim. Piyasa yok, hayvan satamıyoruz. Hayvan fiyatları normal; ancak alan yok. Düvelerin fiyatı 90 binden başlıyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kurbanlık alacaklara uyarıda bulunan bir diğer hayvan satıcısı İzzet Savaş (56), tercih edilirken dikkat edilmesi gereken durumları vurguladı. Savaş, "Düvelerin gebe olmaması gerekiyor. İki yaşını geçip dişi kapak açması lazım. Erkeklerde de aynı durumlar geçerli dişilerde de. Gözü, ayağı, her yerinin sağlam olması lazım. Boynu kırık olsa, ayağı sakat olsa bu kurban olmaz. Toplumumuzda buna dikkat eden çok kişi yok" dedi. Geçen seneye göre masrafların arttığına dikkat çeken Savaş, "Bendeki en pahalı hayvan 150 bin lira, 400 bin liraya yakın. Aslında çok pahalı değil; ama alıcılar pahalı diyor. 270-280 kilodaki hayvanlara 100 bin lira diyoruz; ama bu şartlarda da satamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzurum'dan gelen hayvan satıcısı Okan Güven (36) ise durumu şu sözlerle aktardı: "Piyasada canlanma yok. Biz Erzurum’dan kalktık geldik. Şu an bizim hayvanımız elimizde kaldı kalacak. Hayvan memlekette 150 bin liraydı buraya getirince 100 bin liraya kadar düştü. Bende en pahalı hayvan 150 bin lira. 30 tane hayvandan 10 tanesini sattık. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Pazarın son gününe doğru fiyatlarda düşüş olmaz."