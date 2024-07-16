Bayraklı Belediyesi, bu yıl "Haydi çocuklar yüzmeye" sloganıyla Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ve Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi yanında kurduğu portatif yüzme havuzlarıyla dikkat çekiyor. Havuzlarda uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslara bir haftada 700 çocuk kayıt yaptırdı. Başkan İrfan Önal, çocukların hem eğlenip hem de yüzme öğrenerek verimli bir tatil geçirdiğini belirterek, tüm çocukları sıcak yaz günlerinde havuzlara davet etti.

"Tüm çocuklarımızı kurslara bekliyoruz"

Bayraklı Belediyesi Başkanı İrfan Önal, konuyla ilgili olarak, "Çocuklarımızı havuzlarımızda ağırlıyor, eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Uzman eğitmenlerimizle birlikte yüzme becerilerini geliştirmek isteyen tüm çocukları kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Kurslar eylül ayına kadar sürecek

Yaz tatili boyunca 5-15 yaş arası çocukların katılabildiği kurslar haftada iki gün düzenleniyor ve her biri bir saat sürüyor. 8 Eylül'e kadar devam edecek kurslara katılmak isteyen aileler, detaylı bilgi ve kayıt için ilgili telefon numaralarını kullanabiliyor.