Bayraklı Belediyesi “Anne Çocuk Atölyesi” kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar ve anneler, atık malzemelerden kuş yuvaları ve kedi evleri yaptı.

Bayraklı’da çocuklar ve anneler geri dönüşümle buluştu

Bayraklı Belediyesi’nin “Anne Çocuk Atölyesi” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar ve anneler, atık malzemelerden kuş yuvaları ve kedi evleri tasarladı. Etkinlik, Soğukkuyu Mahallesi Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli Parkı’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Başkan Önal da katıldı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çocuklarla birlikte kuş yuvalarını ağaçlara astı, kedi evlerini ise uygun alanlara yerleştirdi. Başkan Önal, etkinliğin amacını şöyle açıkladı:

“Çocuklarımızın çevreye ve hayvanlara duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Kültürden sanata, spordan atölyelere kadar birçok alanda çocuklarımız için daha iyi bir gelecek bırakmak adına çalışmalarımız sürecek.”

Geri dönüşüm temalı proje büyük ilgi gördü

Etkinlik, çocukların el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik olarak düzenlendi. Katılımcılar, atık malzemeleri değerlendirerek sokak hayvanları için barınaklar tasarladı. Etkinlik sonunda kuş yuvaları ağaçlara, kedi evleri ise hayvanların barınabileceği alanlara yerleştirildi.

"Doğa bilinci küçük yaşta kazanılmalı"

Başkan Önal, doğa bilincinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: