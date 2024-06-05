2024-2025 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen kurum kabul sınavında, toplam 1100 öğrenci ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kurslarına katılma hakkı kazandı. Belediye Başkanı İrfan Önal, çocukların ve gençlerin eğitimine destek vererek onların başarılı olmasını sağlamak adına her türlü çabayı göstermeye devam etti.

İhtiyaç sahiplerinin yanında!

Belediyenin sosyal destek çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Son bir ayda, ihtiyaç sahibi 8500 haneye 51 bin hijyen paketi dağıtıldı. Bu paketlerde bebek bezi, ıslak mendil ve kadın pedi gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor. Başkan Önal, "Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Ücretsiz sağlık hizmetleri sunuluyor

Bayraklı Belediyesi, sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunarak büyük takdir topluyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı polikliniklerde ücretsiz muayene, enjeksiyon, pansuman gibi hizmetler veriliyor. Ayrıca, evde bakım ve hasta nakil hizmetleriyle sağlık kuruluşlarına ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara destek olunuyor. Başkan Önal, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok değerli," ifadelerini kullandı.

Eşya ve giysi bağışı kampanyası

İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Bayraklı Belediyesi, ev eşyası ve giysi bağış kampanyası başlattı. Kullanılabilir durumdaki eşyalar, belediye ekipleri tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Başkan Önal, "Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu her zaman diri tutarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz," dedi.

Engellilere destek ve farkındalık

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Kırmızı Bayrak’ uygulamasına Bayraklı Belediyesi de dahil oldu. Engelliler Merkezi’ne verilen iki yıldızlı kırmızı bayrak, erişilebilirliğin sembolü olarak törenle göndere çekildi. Başkan Önal, "Engelli yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz," dedi.

Spor başarılarıyla zirvede

Bayraklı Belediyesi, spor alanında elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor. Yıldızlar İl Birinciliği Tekvando Müsabakası ve İller Arası Kick Boks Şampiyonası'nda Bayraklılı sporcular toplam 7 derece kazandı. Başkan Önal, "Gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Onların başarısı hepimizi gururlandırıyor," dedi. Ayrıca, karate sporcusu Beyzanur Akgülü, Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olarak Katar’daki dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Çocuklara yerinde öğrenme

Bayraklı Belediyesi, okul öncesi eğitimde “Yerinde öğrenme modeli” ile çocukların doğayı ve çevreyi tanımasına imkan sağlıyor. Orman ve pazar gezileri düzenleyerek çocukların kitaplarda gördükleri nesneleri yerinde tanımalarını sağlıyor. Başkan Önal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bu kapsamlı hizmetlerle Bayraklı Belediyesi, eğitimden sosyal yardımlara, sağlıktan spora kadar geniş bir yelpazede vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.