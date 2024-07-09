Bayraklı'da Esnaflara Özel Çözüm Masası Kuruldu

Bayraklı Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren esnafın sorunlarına hızlı çözümler sunmak ve işlemleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için Başkan İrfan Önal’ın talimatıyla esnaf masası kurdu. Bu yeni birim, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde, Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü personeli tarafından hizmet verecek.

Sorunlara hızlı çözüm

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha hayata geçirdi. Bu kapsamda kurulan esnaf masası, ilçede faaliyet gösteren esnafın işlerini kolaylaştırmayı ve sorunlarına kalıcı çözümler sunmayı amaçlıyor. Belediye ana hizmet binasının 3’üncü katında yer alan birimde, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’nden birer personel görev yapacak. Esnaf, ruhsat işlemlerinin yanı sıra sorunlarını ve taleplerini bu masada dile getirebilecek.

İletişim ve erişim

Esnaf masası ile iletişime geçmek isteyenler, 477 20 00 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekler. Bu sayede esnaf, işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilecek. Esnaf masası, esnafın taleplerini dinleyip, gerekli birimlere ileterek sorunlarına çözümler üretecek.

Bayraklı’yı birlikte yöneteceğiz

Başkan İrfan Önal, “Seçim döneminde esnafımıza söz vermiştik. Esnaf masası kurup, sorunları dinleyip, ilgili birimimiz aracılığıyla hem işlemlerini yapabileceklerini hem de sorunlarına çözüm bulacaklarını belirtmiştik. Bu kapsamda bünyemizde Esnaf Masası’nı kurduk. Böylece esnafımızın beklentilerine doğru şekilde karşılık vererek iletişimimizi artıracağız. Aynı zamanda sorunlara da hızlı ve kalıcı çözümler bulmak için çalışacağız. Bayraklı’yı birlikte yöneteceğiz” dedi.