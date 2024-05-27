Hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırı çalışan iş yerlerine uyarıda bulunularak, uyarıları dikkate almayan işletmelere yasal işlem yapılacağı belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması ve huzurla alışveriş yapması için denetimlerin süreceğini ifade etti.

Denetimler Aralıksız Devam Ediyor

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir, temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçede gıda denetimlerini artırdı. İlçenin farklı noktalarında bulunan unlu mamul imalathanelerinden başlayan ekipler, gıda satışı yapan işletmeleri kapsamlı bir şekilde denetledi. Gıda yüksek mühendisi ve zabıtalardan oluşan denetim ekibi, ürünlerin üretim koşullarını, üretim yerlerinin temizliğini, son kullanma tarihlerini, depolama şartlarını, gramajını, çalışanların hijyen eğitim belgelerini ve işletmelerin yasal belgelerini titizlikle kontrol etti. Mevzuata aykırı çalışan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi istendi.

Halk Sağlığı İçin Kararlılıkla Devam

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, denetimlerin vatandaşların sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak yapılacağını belirtti. “Ekiplerimiz, hijyenik koşullarda sağlıklı gıdaların vatandaşlarımıza ulaştırılması için gıda mühendisimiz ile birlikte gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetliyor. Halk sağlığının korunması ve vatandaşlarımızın hijyenik ortamda üretilen ürünleri güvenle satın almaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Başkan Önal, yapılan denetimlerin amacının işletmelerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak ve vatandaşlara sağlıklı gıda temin etmek olduğunu vurguladı. Uyarıları dikkate almayan işletmelere ise yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Güvenilir Gıdaya Erişim İçin Sürekli Kontrol

Bayraklı Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu denetimler, ilçede yaşayan vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini güvence altına almayı amaçlıyor. Ekipler, denetimlerin sürekliliğini sağlayarak, halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması için kararlılıkla çalışıyor. Bu kapsamda, vatandaşlar da gıda denetim ekiplerinin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirtiyor.