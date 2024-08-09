Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, toplumun her kesiminin görüşlerini alarak ilçeyi birlikte yönetmek amacıyla başlattığı halk buluşmalarının ilkini gerçekleştirdi. Toplantıya katılan vatandaşlar, mahallelerindeki sorunları dile getirerek çözüm talebinde bulundu.

Halk buluşmalarında sorunlar masaya yatırıldı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçede yaşanan sorunları yerinde tespit etmek ve halkın taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla halk buluşmaları başlattı. İlk buluşma, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, 9 mahallenin sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarların da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar mahallelerindeki sorunları tek tek dile getirdi.

Hızlı çözüm süreci başlıyor

Vatandaşlar, ilk kez düzenlenen bu tür bir etkinlik için Başkan Önal’a teşekkür etti. Toplantıda, sokaklardan kaldırımlara, altyapı sorunlarından sosyal destek taleplerine kadar pek çok konu ele alındı. Belediye bürokratları, dile getirilen tüm talepleri not alarak, çözüm için çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirtti.

Başkan İrfan Önal, halk buluşmalarında dile getirilen sorunların aciliyet durumuna göre hızla çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Özellikle temizlik, parklar, oyun grupları ve yol sorunlarının en kısa sürede giderileceğini belirten Önal, "Son 4 ayda Bayraklı’da 20 bin ton asfalt dökerek yollarımızı onardık, ihtiyaç olan her bölgede çalışmalarımız sürüyor" dedi. Ayrıca Soğukkuyu Mahallesi’nde semt merkezi açma projesinin de devam ettiğini ve üst geçit taleplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile paylaşıldığını aktardı.

Kentsel dönüşüm ve Bayraklı’nın geleceği

Kentsel dönüşümün Bayraklı’nın en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Önal, bu sorunun sadece ilçe belediyesinin değil, merkezi hükümetin desteğiyle çözülebileceğini belirtti. "Kentsel dönüşüm projelerimizi yapıp ilçemizi daha modern bir hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Sizlerin desteğiyle bu hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" dedi.