Bayraklı Belediyesi'nin kültür sanat kurslarını BASAMAK çatısı altında toplayan Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK), yıl sonu etkinliğinde halk oyunları kursiyerlerini sahneye çıkardı. 94 kursiyer, Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrendikleri yöresel halk oyunlarını sergileyerek izleyicilerden tam not aldı.

Farklı yörelerden renkli gösteriler

BASAMAK'ta halk oyunları eğitimi alan 368 kursiyerden 94'ü, Onur Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen yıl sonu etkinliğinde sahne aldı. Farklı bölgelerin oyunlarıyla seyirci karşısına çıkan kursiyerlerin performansları alkışlarla karşılandı. Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Muğla Zeybeği, Üsküp, Gaziantep ve Karadeniz yörelerine ait halk oyunları gösterileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yıl sonu gösterisine misafir olarak katılan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü Halk Oyunları Ekibi; Bitlis yöresine ait oyunlarıyla, Bornova Sanat Kulübü Halk Oyunları Ekibi ise; sirtaki gösterisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

"Kültür-Sanat faaliyetlerimiz artarak devam edecek"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak isteyen herkesi sanatla buluşturuyoruz. Tiyatrodan piyanoya, arkeoloji ve astronomiden bağlama ve halk danslarına kadar 17 branşta verdiğimiz kurslara her yıl ortalama 4 bin vatandaşımız katılıyor. Bayraklı'da imkanlarımız dahilinde kültür-sanat etkinliklerimizi, kurslarımızı ve bu konudaki faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemlerde daha da artıracağız. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak, Bayraklı'dan yarınlara aydınlık nesiller yetiştirip, geleceğin başarılı sanatçılarının çıkmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bize gösterileriyle keyifli anlar yaşatan ve farklı yörelerden performanslarıyla göz dolduran halk oyunları ekibimizi ve emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum" dedi.