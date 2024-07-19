Bayraklı Belediyesi, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için başlattığı evde bakım hizmetleri kapsamında kişisel bakım ve kuaför hizmetleri sunuyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, hizmetlerin yerinde incelenmesi ve vatandaşların evlerinde ziyaret edilmesi sürecinde, "İmkanlarımız dahilinde tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve bize ihtiyaç duyulan her alanda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Önal’dan ev ziyaretleri

Bayraklı'da yaşayan yatalak hasta, yaşlı veya engelli vatandaşlar için evde doktor ziyareti, küçük bakım-onarım ve tadilat hizmetleri sunan Bayraklı Belediyesi, bu hizmetlere kişisel bakım ve evde kuaför hizmetlerini de ekledi. Başkan Önal’ın seçim vaatleri arasında yer alan bu hizmetler, vatandaşlardan büyük memnuniyet topladı. Çay ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Önal, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

İzmirli ünlü kuaför Önder Kaya’dan destek

İzmirli ünlü kuaför Önder Kaya’nın da sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında destek verdiği evde bakım ve kuaför hizmetlerinin süreceği belirtiliyor. Başkan Önal, "İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Bu kapsamda ekiplerimiz, gelen talepleri değerlendirerek evde kuaför hizmeti sunacak. İlçe sakinlerimizin rahatı, konforu, huzuru ve mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" diye konuştu.

Vatandaşlardan memnuniyet

Başkan Önal, hizmetlerin yerinde incelenmesi sürecinde yaptığı açıklamada, "Engelli, yatalak hasta ve yaşlılarımız için evde bakım hizmetlerimiz kapsamında kişisel bakım ve kuaför hizmetini başlattık. Bayraklı’da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız. Hangi konuda sıkıntı yaşanıyorsa, imkanlarımız dahilinde o konular değerlendirilecek ve çözüme kavuşturulacak" dedi. Ziyaret edilen aileler, Başkan Önal’a desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Evde bakım hizmetlerinden faydalanmak isteyen hasta, yaşlı veya engelli vatandaşlar, kuaförlük hizmetleri için 477 20 00 / dahili 2809 - 2810 telefon numarasından, evde doktor ziyareti ve küçük tamirat, tadilat, temizlik gibi diğer hizmetler için ise randevu ve detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşabilirler.