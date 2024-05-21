Bayraklı’da özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaya ve araç geçişine engel olan kaldırım işgallerine yol açan iş yerlerine göz açtırmayan Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri, Çay Mahallesi Şehit Hakan Uysal Caddesi'nde denetim yaptı. Bu kapsamda kaldırım üzerinde bulunan tezgah, masa, sandalye gibi eşyaları koyan ve yasal alanın dışına çıkan tüm esnaf titizlikle uyarıldı. Yapılan ihtarları dikkate almayan iş yerlerine ise cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

KENT ESTETİĞİNİ KORUYACAĞIZ



Bayraklı'nın kent estetiğini korumak için kaldırım işgallerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'nın daha temiz, daha güzel bir görüntüye sahip olması konusunda kararlıyız. Kent estetiğini bozan, yaya ve araç geçişine engel olan kaldırım işgalleriyle mücadelemizi tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz" dedi.