Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle Serviks Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde bir seminer düzenledi. Uzmanlar, rahim ağzı kanserine karşı korunma yöntemlerinden erken teşhisin önemine kadar pek çok konuda katılımcıları bilgilendirdi.

Toplum sağlığına önemli katkı

Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edildi. Katılımcılar arasında Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın eşi Gökçe Pişkin Önal, meclis üyeleri ve çok sayıda kadın yer aldı. Eğitim Hemşiresi Gülseren Şimşek, HPV aşısının kanserden korunmadaki kritik rolüne dikkat çekti. Ayrıca, düzenli aşılamanın ve erken teşhisin toplum sağlığı için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Erken teşhisin önemi

Seminerde Psikolog Elçin Baykalkök, kanserle mücadele eden bireylerin duygusal zorluklarını ve psikolojik desteğin bu süreçteki etkisini anlattı. Psikososyal yardımların tedavi sürecindeki rolü katılımcılarla paylaşıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinlikle ilgili olarak, “Toplum sağlığını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Erken teşhisin tanı ve tedavideki rolünün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımıza da konunun uzmanlarından doğru bilgiler aktararak farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına farklı konularda devam edeceğiz” dedi.

Çekilişle HPV aşısı hediye edildi

Seminerin sonunda yapılan çekilişle 5 kişiye ücretsiz HPV aşısı hediye edildi. Bu adım, rahim ağzı kanseri farkındalığını artırmak adına önemli bir jest olarak değerlendirildi. Bayraklı Belediyesi, sağlık alanındaki çalışmalarına devam ederek toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.