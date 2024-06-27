Başkan İrfan Önal, ilk 100 günde gerçekleştirmeyi planladığı projelerden biri olan kent lokantalarını hizmete açarak vatandaşların uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemeğe ulaşmasını sağlıyor.

İlk kent lokantası Matematik Parkı’nda açıldı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçim döneminde verdiği sözlerden biri olan kent lokantalarını hayata geçirmeye başladı. İlki Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Matematik Parkı içinde açılan kent lokantası, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Başkan Önal, bu projeyle ekonomik koşullarda zorlanan vatandaşların uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

50-70 TL’ye dört çeşit yemek

Kent lokantalarında dört çeşit tabldot yemek sunuluyor. Tavuk menüsü ve sebzeli menü 50 TL, kırmızı etli menü ise 70 TL olarak belirlenmiş. Özellikle öğrenciler, emekliler ve dar gelirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu lokantalar, hijyenik koşullarda hazırlanmış yemekleri uygun fiyatlarla sunarak önemli bir hizmet sağlıyor.

Soğukkuyu’da ikinci kent lokantası

İlk lokantanın başarısının ardından, Bayraklı Belediyesi ikinci kent lokantasını Soğukkuyu Mahallesi'nde Ali Dinçer Parkı yanında açmaya hazırlanıyor. Başkan İrfan Önal, Soğukkuyu’da açılacak olan lokantada incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi ve şu açıklamalarda bulundu:

“Her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlarda geçinmekte zorlanan vatandaşların kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak için kent lokantaları projesini hayata geçirdik. Seçim döneminde verdiğimiz sözlerden biriydi ve bugün bir sözümüzü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza hijyenik koşullarda üretilen lezzetli yemekleri uygun fiyata ulaştırıyoruz. Dört çeşit tabldot yemeğin çıkacağı kent lokantalarımızda kar amacımız yok. Önemli olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz yemek hizmeti sunmak.”

Projenin geleceği

Başkan İrfan Önal, projeyi ilçe genelinde yaygınlaştırmayı planladıklarını ve daha fazla vatandaşın bu hizmetten yararlanmasını sağlamak istediklerini ifade etti. Kent lokantaları, ekonomik olarak zor durumda olan bireyler için büyük bir kolaylık ve destek sunuyor. Bayraklı Belediyesi, vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.