Bayraklı Belediyesi, kitap okuma alışkanlığını artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği “Kitap Takas Şenliği” ile büyük ilgi topladı. 100'üncü Yıl Matematik ve Zekâ Oyunları Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce kitapsever bir araya geldi. Katılımcılar, kitap takasının yanı sıra çeşitli yaratıcı atölye çalışmaları ve kültürel aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe katılan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kitapların bilgi kadar barış, sevgi ve dostluğun da sembolü olduğunu vurguladı. Önal, “Daha aydınlık bir gelecek için okumaya ve paylaşmaya devam edelim” diyerek kitap paylaşımının önemine dikkat çekti.

Çocuklar ve yazarlar etkinlikte buluştu

Şenlikte, Başkan Önal’ın yanı sıra meclis üyeleri, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Yeryüzü Masal Anlatıcısı Asuman Memen ve Yazar Handan Gökçek gibi isimler de yer aldı. Çocuklar, Başkan Önal’a Bayraklı’daki okullardan öğrencilerin yazdığı hikayelerden oluşan kitabı hediye etti. Ayrıca, Asuman Memen’in ‘Büyükler İçin Bir Masal’ etkinliği ve Handan Gökçek’in ‘Çocuklar İçin Hayal Atölyesi’ çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Toplumsal dayanışma ruhu pekişiyor

Başkan Önal, “Kitapları paylaşmak ve takas etmek bizim için önemli bir görev. Kitap sevgisini yaymak, okuma alışkanlığını teşvik etmek ve toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Kitaplar tarihimizi ve kültürümüzü nesilden nesile aktarma araçlarıdır. Hep birlikte daha aydınlık bir gelecek için daha çok okuyalım, daha çok paylaşalım” şeklinde konuştu.