Bayraklı Belediyesi, kitap okumayı sevenleri bir araya getiren "Okuma ve Diyalog Kulüpleri" adlı yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu projeyle kitaplar üzerine keyifli sohbetlerin yapılması, farklı bakış açıları kazanılması ve yeni dostlukların kurulması hedefleniyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kitap severleri Bayraklımızın dört bir yanında bulunan 10 kütüphanemizdeki bu anlamlı yolculuğa bekliyoruz" dedi.

Her ay farklı kitaplar ve zenginleştirici etkinlikler

Etkinlikler, Bayraklı'nın 10 farklı kütüphanesinde düzenlenecek. Her ay farklı kitapların seçileceği etkinliklerde katılımcılar, kitaplar hakkında tartışmalar yaparak yeni bakış açıları kazanacaklar. Ayrıca, hayat, sanat ve kültür üzerine derinlemesine sohbetler de gerçekleşecek. Etkinliklerde, yazar söyleşileri ve kitap takas günleri gibi zenginleştirici aktiviteler de katılımcıları bekliyor. Etkinliklere katılım, her kütüphanede 15 kişilik kontenjanla sınırlı. Detaylı bilgi almak için 477 20 00 numaralı telefondan Kütüphane Müdürlüğü’ne ulaşılabiliyor.

Başkan Önal: "Yeni dostluklar ve kitap sevgisi büyüyecek"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projenin önemini vurgulayarak, "Kitaplar, hayatımıza ışık tutan, bize yeni dünyalar açan en değerli dostlarımızdır. Bu projeyle, vatandaşlarımıza okuma alışkanlıklarını kazandırmayı hedefliyoruz. Her bir vatandaşımızın kişisel gelişimini desteklerken, aynı zamanda okuma kültürünü yaymayı arzuluyoruz. Bayraklı’nın dört bir yanında bu kulüpler sayesinde yeni dostluklar kurulacak, farklı bakış açıları kazanılacak ve hep birlikte kitap sevgisini büyüteceğiz. Kitap tutkunlarını bu anlamlı yolculuğa bekliyoruz" ifadelerini kullandı.