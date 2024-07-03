Bayraklı'da düzenlenen anma töreni, 31 yıl önceki Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren aydınlar ve sanatçıların anısını canlı tutmak için gerçekleştirildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve diğer katılımcılar, törende duygusal anlar yaşadı.

Bayraklı Belediyesi tarafından Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki 2 Temmuz Anıtı’nda düzenlenen anma törenine, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt, Aşık Manzuni Şerif Cemevi dedesi Kamil Bakır, ADD temsilcisi Umutcan Yaylalı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşuyla başladı ve katliamda hayatını kaybedenler adına anıta karanfiller bırakılmasıyla devam etti.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, törende yaptığı konuşmada, "O kara günün üzerinden tam 31 yıl geçti. Cumhuriyet değerlerimizi hazmedemeyenlerin kurduğu bir savaştı bu yapılan. Failler ortaya çıkana ve cezalarını alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. O gün yakılan insanlarımız değil, fikirlerdi. Ancak şunu iyi biliyoruz ki, yıllar geçse de bu yangın sönmeyecek!" ifadelerini kullandı.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, "31 yıl önce Sivas’ta bir insanlık suçu, adını koyamadıkları bir katliam işlendi. Canlarımızı göz göre göre kaybettik. Biz birleşerek, dayanışma içinde bunun da üstesinden gelmeyi biliriz" dedi. İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt ve Alevi Dedesi Kamil Bakır ise düşünce ve özgürlüğün engellendiği bu kara günde Madımak’ta canlarını kaybedenleri saygıyla anarak katliamı gerçekleştirenleri kınadı.