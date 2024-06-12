Geleceğin yıldızları, nefes kesen performanslarıyla izleyicileri büyüledi.

Bayraklı'da Spor ve Sanata Büyüme Hamlesi: Bayraklı Belediyesi, çocukları ve gençleri spor ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Basketbol, voleybol, futbol, karate, güreş, bale ve cimnastik gibi 15 branşta düzenlenen kurslardan yaklaşık 3 bin 500 kursiyer faydalanıyor.

Minik Sporculardan Dev Gösteri

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün alanında uzman eğitmenler tarafından verilen jimnastik ve bale kurslarına katılan 476 sporcu, yıl boyunca öğrendikleri becerilerini Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda düzenlenen bir etkinlikte sergiledi. Esneklik ve ustalık gerektiren hareketleri başarıyla gerçekleştiren minik sporcular, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Başkan Önal'dan Destek Mesajı



Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor ve sanatla buluşturuyoruz. Bayraklı'da gençlerimize sunduğumuz spor imkanı sadece bir aktivite değil; hayata tutunabilmeleri ve yarınlara daha özgür bir şekilde bakabilmeleri için de bir fırsattır. Biz desteklerimize devam ederken inanıyorum ki; çocuklarımız da başarılarını büyütecek. Bu kapsamda bale ve jimnastik kursiyerlerimizin yıl sonu gösterilerindeki muhteşem performanslarını izlemek gurur verici. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.