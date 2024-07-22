Bayraklı'da Okullarda Dezenfekte Çalışmaları Başladı

Bayraklı Belediyesi, okulların yaz tatilinde kapanmasının ardından yeni eğitim-öğretim yılı öncesi temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar, ilçedeki tüm okulları kapsıyor. Dezenfekte ekipleri, sınıflar, ortak kullanım alanları, tuvaletler, koridorlar ve bahçeler başta olmak üzere tüm alanları hijyenik hale getiriyor. Çalışmalar, yaz tatili boyunca sürecek ve okullar yeni sezona temiz ve güvenli bir ortamda başlayacak.

Hijyen ve güvenlik ön planda

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için öncelikli öneme sahip. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, öğrencilerimizin hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle yaz boyunca okullarda dezenfekte çalışmaları devam edecek" diye konuştu. Başkan Önal, yapılan çalışmaların veliler tarafından da memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Dezenfekte çalışmaları, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamayı hedefliyor.