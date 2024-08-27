Bayraklı Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik desteklerini artırmak için başlattığı Pati Evleri Projesi kapsamını genişletiyor. Yeni eklenen 40 kedi evi, hem hayvanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hem de vatandaşların sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Pati Evleri projesi

Bayraklı Belediyesi'nin “Pati Evleri Projesi” ile sokak hayvanlarının yaşam standartlarını yükseltmek ve barınma sorunlarına çözüm bulmak hedefleniyor. Belediyenin Veteriner İşleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 40 yeni kedi evi çeşitli parklara yerleştiriliyor. Bu adım, sokak hayvanlarına güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Yeni kedi evleri nerelere yerleştirilecek?

Yeni kedi evlerinin yerleştirileceği noktalar, vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenmiş durumda. Bayraklı genelindeki çeşitli parklara konumlandırılacak olan bu kedi evleri, hem sokak hayvanlarının hem de mahalle sakinlerinin memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Her bir kedi evi, hijyen ve bakım için düzenli olarak kontrol edilecek.

Başkan Önal'dan açıklama

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projenin önemini vurgulayarak, “Sokak hayvanlarının daha iyi yaşam şartlarına sahip olmalarını sağlarken, vatandaşlarımızın sosyal sorumluluk bilincini de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kedi evlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla, can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını destekleyeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Önal, Bayraklı Belediyesi olarak can dostlarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşların görüşleri

Yeni kedi evlerinin yerleştirilmesi, Bayraklı sakinleri arasında olumlu bir etki yarattı. Mahalle sakinleri, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayan bu projeye destek veriyor ve belediyenin sosyal sorumluluk projelerinden memnuniyet duyuyorlar.

Bayraklı Belediyesi’nin bu projeyle sokak hayvanlarına sunduğu destek, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Proje, hem hayvanlar hem de toplum için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.