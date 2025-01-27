Bayraklı Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu alışveriş yapabilmesi için ilçedeki pazar yerlerini modernize etmeye devam ediyor. Başkan İrfan Önal’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Osmangazi, Çay ve Yamanlar mahallelerinde pazar yerlerinin aydınlatma sistemleri yenilendi.

LED aydınlatma ile daha güvenli pazarlar

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki eski ve yetersiz aydınlatma sistemlerini, enerji verimliliği yüksek modern LED aydınlatmalarla değiştirdi. Yenilenen aydınlatma sistemi, hem pazar esnafının hem de alışveriş yapan vatandaşların memnuniyetini kazandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise denetimlerini sıklaştırarak halk sağlığı ve huzurunu ön planda tutmaya devam ediyor. Pazar yerlerinde başlatılan bu modernizasyon çalışmalarının, ilçedeki diğer ihtiyaç duyulan pazar yerlerinde de süreceği bildirildi.

"Sözümüzü tutuyoruz"

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, şunları söyledi: “Seçim döneminde, vatandaşlarımızın ve pazar esnafımızın taleplerine kulak verdik. Bugün bu talepleri yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. Semt pazarları, halkımız ve esnafımız için sadece alışveriş değil, aynı zamanda birer sosyal buluşma noktası. Bu nedenle, pazar yerlerini daha güvenli ve modern hale getirmek önceliklerimizden biri. Bayraklı’daki yaşam kalitesini artırmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Esnaf hizmetten memnun kaldı

Yenilenen aydınlatma sistemleriyle daha aydınlık ve güvenli bir ortamda hizmet vermeye başlayan pazar esnafı, çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, “Artık müşterilerimiz daha güvenli bir ortamda alışveriş yapıyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.