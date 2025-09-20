Bayraklı Belediyesi, “Pedallar Sürdürülebilir Gelecek İçin” temasıyla düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleriyle çevre dostu ulaşımı ve sağlıklı yaşamı teşvik etti. “Vazgeçme Adım Adım Harekete Geç” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde zumba, bisiklet turu ve özel gereksinimli bireylerle yürüyüş gibi aktivitelerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası Bayraklı’da coşkuyla kutlandı

Bayraklı sahilinde gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, zumba ve ritim gösterisiyle başladı. Her yaştan katılımcının yer aldığı bu aktivite, uzman eğitmenler eşliğinde katılımcılara sağlıklı bir başlangıç sundu. Katılımcılar, etkinlikte hem eğlendiler hem de sporun keyfini çıkardılar.

Bisiklet turu ve sürdürülebilir ulaşım vurgusu

Etkinlikler, Bayraklı sahilinden Meles Deltası’na kadar süren yaklaşık 3 kilometrelik bisiklet turu ile devam etti. 52 bisikletli, çevre dostu ulaşımı desteklemek ve karbon salımını azaltmak amacıyla pedal çevirdi. Bisiklet turu, güvenli sürüş kurallarına dikkat çekerek çevre dostu ulaşımın önemine vurgu yaptı.

Etkinliklerde dikkat çeken bir diğer önemli an, özel gereksinimli bireylerle gerçekleştirilen yürüyüş ve koşu etkinliğiydi. Katılımcılar, dayanışma ve birliktelik temalı bu etkinlikte hem spor yapmanın hem de birlikte olmanın keyfini çıkardılar.

"Yaşamın güzelliğini paylaşmak için bir araya geldik"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Bu etkinlikte sadece spor yapmak için değil, birlikte olmanın, dayanışmanın ve sağlıklı yaşamın güzelliğini paylaşmak için bir araya geldik. Pedal çevirirken sadece yol kat etmiyoruz, çocuklarımız için daha temiz bir gelecek inşa ediyoruz. Özel gereksinimli dostlarımızla omuz omuza yürürken sadece adım atmıyoruz, kalplerimizi birbirine daha sıkı bağlıyoruz. Bizim için önemli olan, toplumun tüm kesimlerinin aynı coşkuyla bir araya gelmesiydi. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.