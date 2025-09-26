Bayraklı Belediyesi, ilçedeki vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla “Hastalıklardan Korunma ve Bağışıklık Sistemini Güçlendirme” başlıklı bir seminer düzenledi. Seminerde Uzman Diyetisyen Aycem Pehlivan, sağlıklı yaşamın sırları ve bağışıklık sistemini güçlendirme yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Seminerde sağlıklı yaşamın sırları paylaşıldı

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Aycem Pehlivan, sağlıklı yaşam için yapılması gerekenleri anlattı. Seminere Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pehlivan, sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi temel konulara değindi. İşlenmiş gıdalardan uzak durulması, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve stres yönetiminin önemini vurgulayan Pehlivan, ayrıca gıda güvenliği ve hijyen konularına da dikkat çekti.

Seminerde, fonksiyonel beslenme, süper gıdalar, takviye kullanımı, aralıklı oruç gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Pehlivan, özellikle kadınların hormonal döngülerine göre oruç planlaması yapmalarının önemini belirtti. Ayrıca, bağışıklık sistemi ve sindirim üzerindeki etkilerini de detaylandırarak, meditasyon ve nefes tekniklerinin sağlığa faydalarına değindi.

Pehlivan, sağlıklı yaşam için kişiye özel planlamaların önemini vurguladı. Fiziksel aktivitenin yalnızca kilo kontrolü için değil, ruh sağlığı ve genel sağlık açısından da büyük bir rol oynadığını belirtti. “Kalıcı bir sağlık için kişiye özel planlamalar yapılmalıdır. Fiziksel aktivite, sadece dış görünüm değil, içsel denge ve psikolojik iyi oluş için de önemlidir” dedi.

Başkan Önal’dan sağlık mesajı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seminerin ardından yaptığı açıklamada, “Sağlık, yalnızca bireylerin değil, toplumun da en temel önceliğidir. Obezite ve sağlıksız yaşam alışkanlıkları çağımızın en büyük sorunları arasında yer alıyor. Biz de Bayraklı Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını hayatlarına katmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Önal, seminerlerin devam edeceğini ve her alanda bilinçlenmeyi artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.