Bayraklı’yı etkileyen sel felaketinin ardından, Bayraklı Belediyesi’nin Fen, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İZSU ile koordineli olarak ilk andan itibaren sahada etkin müdahalelerde bulunuyor. Bu çalışmalar kapsamında bozulan yollar onarılıyor, yıkılan duvarlar yeniden örülüyor, çukurlar dolduruluyor, mazgallar temizleniyor ve yeni yağmur suyu kanalları oluşturuluyor.

Yoğun mesai ile yaralar sarılıyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, felaketin mağduriyetlerini en aza indirmek için ekiplerin cuma gününden itibaren yoğun bir mesai yürüttüğünü belirterek, “Felaketin yaralarını sarmak için ekiplerimiz gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını diliyorum” diye konuştu.

Hızlı tahliye ve temizlik çalışmaları

Sel felaketinin ardından öncelikli olarak sel sularının tahliyesi ve zarar gören bölgelerin temizliği için yoğun bir çalışma başlatıldı. Bayraklı Belediyesi ve İZSU ekipleri, en çok etkilenen bölgelerde su tahliye işlemlerini hızla tamamlayarak esnaf ve vatandaşlara destek oldu. Hasar gören altyapı ve yolların onarımının yanı sıra, bozulan yollardaki çukurlar dolduruldu, yıkılan duvarlar yeniden örüldü, ve sel felaketinin izlerini silmek için yoğun mesai harcandı.

Başkan Önal'dan vatandaşa uyarı

Başkan İrfan Önal, “Çok zor bir süreçten geçtik ama ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde yaralarımızı hızla sarıyoruz. İZSU ile birlikte tüm ekiplerimiz, sel sularını tahliye etmek ve zarar gören yerlere müdahale etmek için aralıksız çalıştı. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için hala sahada mesaiye devam ediyoruz. Bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını diliyorum. Bir kez daha tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.