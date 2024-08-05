Bayraklı’da Sorunlar Ve Çözümler Masaya Yatırıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını hızlı bir şekilde ele almak amacıyla başlattığı koordinasyon toplantılarına Bayraklı ile devam etti. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Bayraklı Şehir Hastanesi’ne ulaşımı rahatlatacak alternatif yollar, altyapı problemleri ve sosyal yardımlar üzerine detaylı görüşmeler yapıldı.

Ulaşım sorunları için yeni çözümler

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, Bayraklı Şehir Hastanesi’nin ulaşımının iyileştirilmesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım, mevcut ulaşım güzergahlarının yetersiz olduğunu belirterek, “Üst ölçekli imar planları, hastane ulaşımını destekleyecek düzeyde değil. Bu nedenle Ulaşım Master Planı kapsamında yeni bağlantı noktaları değerlendirilecek. Böylece ulaşımın konforunu artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni otobüs hatları ve ilave seferler

ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sefer yapan 5 otobüs hattı ile günde toplam 293 servis yapıldığını belirtti. Bölgenin ihtiyaçlarına göre ilave seferler yapılacağını ve yeni hat planlamaları üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Su baskınlarına karşı altyapı çalışmaları

Yağışlı havalarda su birikintileri ve baskın sorunlarının yaşandığı Sevgi Yolu ve Tepekule Pazaryeri’nde yapılacak altyapı çalışmaları da toplantıda ele alındı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, bu bölgelerde su baskınlarını önlemek amacıyla proje hazırladıklarını ve SİT izinlerinin ardından çalışmalara başlayacaklarını duyurdu. Proje kapsamında yağmur suyu kanalları inşa edilerek, suyun Bornova Çayı’na yönlendirilmesi planlanıyor.

Sosyal yardımlar ve kent temizliği

Başkan Tugay, sosyal yardımların daha etkili bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yeni bir yazılım geliştirdiklerini ve bu yazılımın ilçe belediyeleriyle birlikte kullanılacağını açıkladı. Ayrıca, şehir temizliğine yönelik hassasiyetin artırılmasını ve çevreye moloz ve atık atılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Toplantının sonunda, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a ilçeye verdiği destek için teşekkür etti. Önal, toplantının ardından Tugay’a, Bayraklı’da yapılan kazılardan esinlenerek yapılan bir alabastron (vazo) hediye etti.