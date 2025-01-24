Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen U-10 Cup Futbol Turnuvası, Şehit Ümit Boz Futbol Sahası'nda büyük bir heyecanla tamamlandı. 12 takım ve toplamda 240 sporcunun mücadele ettiği turnuva, centilmence geçen maçlarla izleyenlere keyifli anlar sundu.

Soğukkuyuspor şampiyon, Yamanlar Esen Spor ikinci oldu

Kıyasıya mücadele edilen turnuvanın sonunda Soğukkuyuspor şampiyon olurken, Yamanlar Esen Spor ikinci, Çay Mahalle Spor üçüncü ve Nafiz Gürman Spor ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Şampiyonluk için ter döken genç sporcular, final maçlarının ardından kupa ve madalyalarını Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın elinden aldı.

Başkan Önal: “Sporun yanındayız”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, "Bayraklı Belediyesi olarak, 18 farklı branşta düzenlediğimiz spor kurslarıyla her yıl binlerce çocuğumuzu sporla buluşturuyoruz. Spor, çocuklarımızın gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Buradaki asıl kazanç, çocuklarımızın özgüven kazanarak, takım ruhu ile büyümeleri. Turnuvaya katılan tüm çocukları ve velilerini tebrik ediyor, Bayraklı’dan milli takımlara uzanan sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sporun gücü ve geleceğe yatırım

Başkan Önal, sözlerine şöyle devam etti: "Turnuvada mücadele eden tüm sporcularımız, sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağladılar. Bu yüzden sporcularımız sadece spor yapmıyor, aynı zamanda geleceğimizin teminatı haline geliyorlar. Sporun ve sporcularımızın her zaman yanında olacağız."