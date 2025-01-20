Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen U-10 Cup Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor. 12 takım ve 240 sporcunun mücadele ettiği turnuva, Şehit Ümit Boz Spor Tesisi’nde devam ediyor.

Şehit Ümit Boz Spor Tesisi turnuvaya ev sahipliği yapıyor

Bayraklı’nın önemli spor merkezlerinden biri olan Şehit Ümit Boz Spor Tesisi, kapsamlı yenileme çalışmaları sonrası modern yapısıyla turnuvanın tüm maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Genç yetenekler, şampiyonluk için yarışıyor

Turnuvada genç futbolcular şampiyonluk için mücadele ederken, izleyicilere keyifli bir spor deneyimi sunuluyor. Genç yetenekler, futbol becerilerini sergileyerek unutulmaz anlar yaşatıyor.

Başkan İrfan Önal'dan başarı dileği

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, turnuvaya katılan 12 takım ve 240 sporcuya başarılar diledi. Önal, futbolseverleri bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Futbolun geleceği burada şekilleniyor

Başkan Önal, turnuvanın sadece bir futbol yarışması değil, aynı zamanda genç futbolcuların yeteneklerini sergilediği önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, minik futbolcuların Türk futboluna katkı sağlayacaklarını belirtti.

Dereceye giren takımlara ödüller verilecek

Bir hafta sürecek olan turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.