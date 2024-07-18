Bayraklı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği U-12 Cup Futbol Turnuvası, genç futbolcuların kıyasıya mücadelelerine ev sahipliği yapıyor. 700 sporcunun katıldığı turnuvada 40 takım, şampiyonluk için yarışıyor.

700 futbolcu katıldı

Doğançay Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen ve İzmir'in en büyük spor organizasyonlarından biri olan U-12 Cup, üç hafta boyunca genç futbolcuların şampiyonluk için ter döktüğü heyecan dolu maçlara sahne olacak. Bayraklı’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımın olduğu turnuvada, genç yetenekler hem futbol becerilerini sergileyecek hem de tribünleri coşturan müsabakalarla futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. İl Hakem Kurulu tarafından tayin edilen hakemler tarafından yönetilen karşılaşmalar, 2 Ağustos 2024 tarihinde final maçıyla sona erecek. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

Her zaman destek olacağız

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, organizasyonun önemine vurgu yaparak, "Ev sahipliği yaptığımız bu organizasyon, sadece bir futbol turnuvası değil, aynı zamanda geleceğin yıldızlarının yetiştiği bir platform olma özelliği taşıyor. Minik futbolcular, turnuvada edindikleri tecrübeyle daha da güçlenerek Türk futboluna katkı sağlayacak. Turnuvaya katılan 40 takım ve 700 sporcumuza başarılar diliyor, tüm futbolseverleri bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şampiyonluk için kıyasıya mücadele

Turnuva boyunca genç futbolcular, yeteneklerini sergileyerek hem şampiyonluk için yarışacak hem de sporun centilmenlik ruhunu yaşayacaklar. Üç hafta sürecek bu büyük futbol şöleni, genç yeteneklerin sahada gösterdiği üstün performansla tribünlerde büyük bir heyecan yaratacak.

Turnuva, 2 Ağustos 2024 tarihinde oynanacak olan final maçıyla sona erecek. Bu büyük gün için tüm futbolseverler, Doğançay Futbol Sahası’na davet ediliyor. Kazanan takımlar, kupa ve madalyaların yanı sıra çeşitli ödüllerle taçlandırılacak.