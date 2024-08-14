Bayraklı Belediyesi, sağlık alanında sunduğu projeler ve ücretsiz poliklinikleriyle dikkat çekiyor. Belediye Başkanı İrfan Önal, bu projelerle ilçe sakinlerinin sağlığını ve huzurunu her şeyin üzerinde tuttuğunu belirtti. Özel hastaneleri aratmayan kalitedeki diş klinikleri, Adalet, 75. Yıl, Gümüşpala, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce ve Nafiz Gürman Mahallelerinde yer alıyor ve randevu sistemiyle hizmet veriyor. Çocuklar için hazırlanan diş fırçalama çizelgeleri ve cesaret belgeleri gibi küçük hediyelerle minik hastaların ağız ve diş sağlığına dikkat çekiliyor.

Yüzlerce kişi sağlığına kavuştu

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı diş kliniklerinde, son yedi ayda toplam 10 bin 623 vatandaşa ücretsiz hizmet verildi. 6 bin 975 kişi diş muayenesinden geçerken, bin 863 kişiye dolgu, 752 kişiye diş temizliği ve bin 223 kişiye de diş çekimi yapıldı. Polikliniklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ilk muayene için sağlık evlerine başvurabiliyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ücretsiz sağlık hizmetleriyle ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçladıklarını ve toplum sağlığını önemsediklerini vurguladı. Belediye, sağlık hizmetine erişimde sıkıntı yaşayan tüm ilçe sakinlerinin yanında olmayı sürdürüyor.