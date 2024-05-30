Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gümüşpala Mahallesi’nde İ.Y. (37) ve Y.K. (38) adlı iki şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yürütülen takibin ardından savcılık talimatıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda, uyuşturucu nitelikli haplar, skunk, esrar ve ecstasy ile birlikte 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 205 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.