Bayraklı Belediyesi, 20-31 Ocak tarihleri arasında çocuklara özel eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenliyor. Tiyatro, bilim deneyleri, müze gezileri ve robotik kodlama gibi etkinliklerle çocuklar, yarıyıl tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirecek.

Eğlence ve öğrenme bir arada

Bayraklı Belediyesi, tatil dönemini verimli geçirmek isteyen çocuklar için kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. 20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak. Nafiz Gürman Kültür Merkezi’nde düzenlenecek duygu çiçeği atölyeleri ile çocuklar, duygusal zekâlarını geliştirirken, 21 ve 29 Ocak’ta İllüzyon Müzesi ve Atatürk Müzesi gezileri ile tarih ve kültürle buluşacak. Ayrıca, 25 Ocak’ta ‘Arılar Okulu’ adlı tiyatro oyunu ve robotik kodlama eğitimleri ile eğlenceli ve öğretici deneyimler sunulacak.

Bilimle tanışacaklar

27-28 Ocak tarihlerinde Çiğli Belediyesi Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü'ne düzenlenecek geziler ile öğrenciler, bilim dünyasına adım atacak. Ayrıca, 28-29 Ocak tarihlerinde kutu oyunları ve İngilizce oyun atölyeleri ile çocuklar eğlenirken öğrenmeye devam edecek.

Başkan Önal: "Çocuklarımızın gelişimi için çalışıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza her alanda destek olmaya devam ediyoruz. Tatil döneminde de onların hem eğlenmesini hem de yeni şeyler öğrenmesini sağlamak için bu etkinlikleri düzenliyoruz” dedi.