Bayraklı Belediyesi, yaz tatilinde çocukların eğitimlerini ve eğlencelerini bir arada bulabilecekleri yaz okulu atölyelerini düzenliyor. 11 farklı branşta açılacak olan kurslar arasında astronomi, uzay bilimleri, eğlenceli bilim, arkeoloji ve çocuk öyküleri, zeka oyunları, görsel sanatlar, robotik kodlama, neşeli matematik, oyun içinde müzik, satranç ve STEM bulunuyor.

Kayıt ve başvuru detayları

Kurslar, Mansuroğlu Mahallesi 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda gerçekleştirilecek olup, 8 Temmuz'da başlayacak. Başvurular için son tarih ise 5 Temmuz olarak belirlendi. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 0501 755 91 91 numaralı telefonu arayabilirler.

Başkan İrfan Önal'ın mesajı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz tatilinde çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri ve eğlenerek öğrenmeleri için kurslarımızı sürdürüyoruz. Eğlenceli bilim, zeka oyunları, robotik kodlama, müzik, satranç gibi birçok kursla çocuklarımız hem eğlenecek hem de öğrenecekleri bir tatil süreci yaşayacak. Kurslarımıza katılmak isteyen tüm çocuklarımızı yaz okulu atölyelerimize bekliyoruz" dedi.