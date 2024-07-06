Bayraklı Belediyesi, yerel kalkınma ve üretimi desteklemek amacıyla yeni bir proje başlatıyor. Halk Eğitim Merkezi ve Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek olan "Arıcılık ve Bal Üretimi Kursu", 9 Temmuz'da Doğançay Semt Merkezi'nde başlayacak. Kurs kapsamında arıcılığın temel prensipleri, bal üretimi, arı sağlığı ve koloni yönetimi gibi konular ele alınacak. Haftanın iki günü, toplamda altı saat sürecek eğitimlerde katılımcılar hem teorik bilgiyi hem de pratik deneyimi kazanacaklar.

Başkan İrfan Önal, proje hakkında konuştu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projenin yerel ekonomiye ve üreticiye katkı sağlayacağını belirterek, "Üreticilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak ekonomik kazanç sağlamalarını amaçlıyoruz. İlçe sakinlerimizi kursa bekliyoruz" dedi.

Detaylı bilgi ve kayıt için: 0232 363 78 95