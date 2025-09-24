Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda cadde ve sokaklarda kaldırım düzenlemesi, kilit parke döşemesi ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Son olarak Çiçek Mahallesi’nde 1639 Sokak’ta (Bayraklı Lisesi önü – Sevgi Yolu bağlantısı) bin metrekarelik alanda kaldırım ve kilit parke çalışması tamamlandı. Aynı mahallede 1639/1 Sokak’ta 420 metrekarelik, Fuat Edip Baksı Mahallesi 1609/20 Sokak’ta 960 metrekarelik, Cengizhan Mahallesi 2188 ve 2188/1 Sokaklarda ise 2 bin 960 metrekarelik alanda çalışmalar planlandı. Yamanlar Mahallesi 7331/1 Sokak’ta ise 5 bin metrekarelik kilit parke döşeme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında toplamda 10 bin 430 metrekarelik alan yenilenmiş olacak.

Ekipler, kaldırım ve parke düzenlemelerinin ardından asfalt serim işlemlerini de gerçekleştirecek. Ayrıca pazar yerlerinde de modernizasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Yeni Girne Pazarı’nda bakım, onarım ve boya işleri başladı. Çalışmalar tamamlandığında alan yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“İlçemizin dört bir yanında bozuk yolları yenilemeye devam ediyoruz. Önceliğimiz, trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak. İmkanlarımız dahilinde tüm mahallelerimizde bu çalışmaları sürdüreceğiz.”