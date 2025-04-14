Bayraklı Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak bozuk ve yıpranmış yolları yenilemeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, Onur Mahallesi 7371 Sokak’ta yaklaşık 2 kilometrelik cadde sıfırdan asfaltlandı.

3 bin ton asfalt kullanıldı

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarda, Onur Mahallesi 7371 Sokak çevre yolu çıkışına kadar yenilenerek bölgeye modern bir görünüm kazandırıldı. Bin 800 metrelik yolda 3 bin ton asfalt kullanıldı. Böylece hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlandı.

Parke yenilemeleri ve üst geçit çalışmaları devam ediyor

Yalnızca asfaltla sınırlı kalmayan çalışmalar kapsamında, Tepekule Mahallesi 2088 Sokak ve Çay Mahallesi 2121 Sokak’ta da eski kilit parkeler sökülerek yenileniyor.

Ayrıca, Yeni Girne Pazar Yeri yanında yapımı süren üst geçit, bölgedeki yaya trafiğini güvenli hale getirmek ve Bayraklı ile Karşıyaka arasında yaya bağlantısını güçlendirmek amacıyla hızla tamamlanıyor.

Halktan Başkan Önal’a teşekkür

Yapılan düzenlemeler mahalle sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Bayraklılılar, hizmetlerinden dolayı Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Önal: “Bayraklı’yı daha güzel bir geleceğe taşıyacağız”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“İlçemizin ihtiyaç duyduğu her noktada, imkanlarımız doğrultusunda harekete geçiyoruz. Yol ve kaldırım yenilemeleri, sosyal alan düzenlemeleri gibi birçok alanda Bayraklı’yı daha modern, yaşanabilir ve estetik bir hale getirmeye kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ederim. Daha güzel bir Bayraklı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”