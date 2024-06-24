Bayraklı ilçesinde, belediye tarafından yürütülen yoğun yol yenileme çalışmaları, ilçe genelinde büyük bir hareketlilik yaratıyor. İlçe sakinlerinin talep ve önerileri doğrultusunda şekillenen bu çalışmalar, hem trafik güvenliğini artırıyor hem de ulaşım konforunu önemli ölçüde yükseltiyor.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında asfalt serimi çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yapılması gereken çalışmaları belirlemek için mahalle mahalle dolaşan ekipler, öncelikli bölgelerdeki bozuk yolları yenileme programını başarıyla uyguluyor. Son olarak Çiçek Mahallesi'nde 1615/1 Sokak, 75. Yıl Mahallesi'nde 1609/12 Sokak, Cengizhan Mahallesi'nde 1615/17 ve 1620/12 Sokaklar ile Refik Şevket İnce Mahallesi'nde 2165, 2166, 2167 ve 2140 sokaklarda asfalt serimi gerçekleştirildi.

Trafik Güvenliği ve Ulaşım Konforu Öncelikli

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yol bakım ve onarım çalışmalarının ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına büyük önem taşıdığını belirtti. Önal, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ekiplerin gece gündüz çalıştığını ve asfalt serimi çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlar Memnuniyetle Karşılıyor: İlçe Genelinde Yol Yenileme Devam Edecek

Yapılan çalışmaların ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığına dikkat çeken Başkan Önal, hedeflerinin hem trafik güvenliğini artırmak hem de ulaşım konforunu maksimum düzeye çıkarmak olduğunu vurguladı. Bayraklı'da yol yenileme çalışmalarının süreceği ve ilçenin dört bir yanındaki yolların aşamalı olarak yenileneceği belirtildi.