Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak cadde ve sokaklarda kaldırım düzenlemesi ile kilit parke serimi gerçekleştiriyor.

Son dönemde yapılan çalışmalar kapsamında Çiçek Mahallesi 1639 Sokak’ta (Bayraklı Lisesi önü, Sevgi Yolu bağlantısı) bin metrekarelik alanda kaldırım düzenlemesi ve kilit parke döşemesi tamamlandı. Yine Çiçek Mahallesi 1639/1 Sokak’ta 420 metrekare, Fuat Edip Baksı Mahallesi 1609/20 Sokak’ta 960 metrekare, Cengizhan Mahallesi 2188 ve 2188/1 Sokak’ta ise 2 bin 960 metrekarelik alanın yenilenmesi planlandı. Yamanlar Mahallesi 7331/1 Sokak’ta devam eden 5 bin metrekarelik parke döşeme çalışmalarıyla birlikte toplamda 10 bin 430 metrekarelik alanın yenilenmesi hedefleniyor. Çalışmaların ardından bölgelerde asfalt serimi de yapılacak.

Belediye ekipleri ayrıca pazar yerlerini de modernize ediyor. Son olarak Yeni Girne Pazarı’nda bakım, onarım ve boya çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından alan yeniden vatandaşların kullanımına açılacak.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçedeki yol yenileme seferberliğinin süreceğini belirterek, “İmkanlarımız ölçüsünde bozuk yolların tamamını yenileyene kadar her mahallede çalışmaya devam edeceğiz. Böylece hem trafik güvenliğini sağlayacağız hem de vatandaşlarımız için ulaşım konforunu artıracağız” dedi.