Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025'te meydana gelen depremler, İzmir halkında tedirginlik yaratırken, afet sonrası güvenli toplanma alanlarının gerekliliğini yeniden ortaya koydu. Özellikle yoğun nüfusa sahip Bayraklı ilçesinde belirlenen toplanma alanları, deprem anında ve sonrasında vatandaşların can güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Toplanma alanları nasıl belirlenir?

Bayraklı’daki afet toplanma alanlarının belirlenmesinde şu kriterler dikkate alınıyor:

Nüfus yoğunluğu: Yoğun bölgelerde daha fazla alan oluşturulması.

Ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı: Vatandaşların kolayca erişebileceği ve tahliye edilebileceği noktaların seçilmesi.

Engelli ve yaşlı bireylerin erişimine uygunluk: Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği alanların seçilmesi.

İkincil tehlikelerden uzaklık: Yangın, su taşkını, tsunami gibi risklerden uzak bölgelerin tercih edilmesi.

Düz ve engebesiz arazi: Mümkün olduğunca düz alanların seçilmesi.

Temel ihtiyaçlara yakınlık: Elektrik, su ve tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanabileceği yerlere yakın olması.

Bu kriterler doğrultusunda belirlenen alanlar, hem vatandaşların güvenliğini hem de arama-kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesini kolaylaştırıyor.

Deprem öncesinde yapılması gerekenler

Afet anında bilinçli hareket etmek, can kayıplarını önlemenin en önemli yollarından biridir. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Afet ve acil durum planı oluşturun: Aile bireylerinizle acil bir durumda nasıl hareket edeceğinizi belirleyin.

Toplanma alanınızı önceden öğrenin: Hangi bölgede güvenli olduğunuzu bilin.

İlkyardım eğitimi alın: Deprem sonrası temel ilk yardım bilgisine sahip olmak hayat kurtarabilir.

Acil durum çantanızı hazırlayın: İçinde su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri, el feneri ve önemli belgelerinizin kopyası bulunsun.

Evde güvenli bölgeleri belirleyin: Deprem anında en güvenli alanlarda korunmaya çalışın.

Ev içerisinde en güvenli yerler nereler?

Dış duvarlara ve cam kenarlarına yaklaşmayın: Bu bölgeler tehlikeli olabilir.

Sabitlenmemiş dolap ve raflardan uzak durun: Devrilme riski taşıyan eşyalardan kaçının.

İç duvarlara yakın bölgelerde çök-kapan-tutun yöntemiyle kendinizi koruyun: Bu pozisyon sizi koruyacaktır.

Koridorlar ve taşıyıcı kolonlara yakın noktalar genellikle daha güvenlidir: Bu bölgeler yapısal olarak daha sağlamdır.

Bayraklı'daki deprem toplanma alanları

Bayraklı Belediyesi, olası bir depremde vatandaşların güvenli bir şekilde toplanabileceği alanları belirlemiştir. Bu alanların tam listesi ve detaylı bilgileri için Bayraklı Belediyesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bayraklı'daki deprem güvenli bölgelerin adresleri: