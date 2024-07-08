Bayraklı Belediyesi, Doğançay Mahallesi'nde vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni bir sağlık polikliniğini faaliyete geçirdi. Muhtarlık binasının üst katında hizmet veren poliklinikte, doktor ve sağlık personelleri tarafından muayene, pansuman ve enjeksiyon gibi temel sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanıyor. Belediye Başkanı İrfan Önal, yeni polikliniği ziyaret ederek, "Doğançay’daki vatandaşlarımızın talepleri üzerine bu polikliniği açtık. Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği özellikle yaşlılarımız için çok önemli," dedi.

Bayraklı'da sağlıkk hizmetleri genişliyor

Bayraklı Belediyesi, mevcut iki sağlık evi ve yedi diş polikliniğine ek olarak Doğançay Mahallesi'nde yeni bir sağlık polikliniği açarak ücretsiz sağlık hizmetlerini genişletti. Poliklinikte muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ve açlık kan şekeri ölçümü gibi hizmetler hafta içi her gün ücretsiz olarak sunuluyor. Başkan İrfan Önal ve Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan, polikliniği ziyaret ederek vatandaşlarla ve personelle sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Muhtardan teşekkür

Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan, mahalleye sağlanan bu hizmet için Başkan İrfan Önal’a teşekkür etti. Nisan, "Uzun süredir beklediğimiz bu hizmet mahallemizde yoktu ve büyük zorluklar yaşıyorduk. Artık sağlık hizmetlerine ulaşım çok daha kolay," dedi.

Sağlıkta erişilebilirlik ön planda

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçim sürecinde verdiği sözlerden biri olan evde bakım hizmetinin yanı sıra sağlıkta erişilebilirliğin önemine vurgu yaptı. Önal, "Vatandaşlarımızın temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için bu polikliniği açtık. Sağlık ekiplerimiz düzenli olarak vatandaşların sağlık kontrollerini yapacak ve gerekli tedavi ve yönlendirmeleri gerçekleştirecek," dedi.

Sağlık hizmetleri yaygınlaşıyor

Bayraklı Belediyesi, sağlık hizmetlerini mahalle sakinlerinin ayağına getirerek önemli bir adım attı. Yeni poliklinik, özellikle yaşlılar ve engelliler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Mahalle sakinlerinin yüzü, sağlığa daha kolay erişim sayesinde gülüyor.