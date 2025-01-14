Bayraklı Belediyesi, kadınların hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenmesini amaçlayan ücretsiz yakın savunma eğitimleriyle fark yaratıyor. İlk etap eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları törenle verilirken, yoğun ilgi nedeniyle yeni kurslar Doğançay Mahallesi’nde başlıyor.

Kadınlar kendilerini güvende hissedecek

“Güçlü Kadınlar, Güvenli Yarınlar” projesi kapsamında 7 hafta süren eğitimlerde kadınlar, temel savunma hareketlerini ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri tehditlere karşı kendilerini koruma yöntemlerini öğrendi. Kursu tamamlayan katılımcılar, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım’dan sertifikalarını alarak bu önemli projeye katılmanın gururunu yaşadı.

Yeni eğitimler başlıyor

Bayraklı Belediyesi, projeye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle eğitimlerin kapsamını genişletiyor. Yeni dönem eğitimleri, Doğançay Mahallesi Semt Merkezi’nde uzman eğitmenler eşliğinde başlayacak. Eğitime katılmak isteyen kadınlar, semt merkezlerine veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak kayıt yaptırabilecek. Detaylı bilgiye 477 20 00 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. Eğitimlerin, talepler doğrultusunda diğer mahallelere de yayılması planlanıyor.

“Kadınlarımız yalnız değil”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, kadınların toplumsal yaşamda güçlü ve güvende hissetmelerini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Önal, “Kadına yönelik şiddetin arttığı bu dönemde, kadınlarımızın yalnız olmadığını göstermek ve onlara destek olmak için çalışıyoruz. Amacımız, eşit, güvenli ve dayanışma dolu bir gelecek için kadınlarımızı her alanda desteklemek” dedi.